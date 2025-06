Merilia Ciconte | l’ospitalità è un diritto non una concessione

L’ospitalità e l’accoglienza sono valori fondamentali, radicati nella nostra storia e cultura. Tuttavia, nei tempi attuali, questi concetti vengono spesso distorti, svuotati di significato e strumentalizzati dalla politica per guadagnare consensi. Merilia Ciconte ci invita a riflettere su un principio essenziale: l’ospitalità non è una concessione, ma un diritto inalienabile di ogni essere umano. È ora di riscoprire il suo vero valore e restituirle dignità.

Riprendiamo e pubblichiamo la riflessione di Merilia Ciconte postata sabato pomeriggio. Certi che sia un interessante spunto per i lettori. L’ospitalità e l’accoglienza sono pratiche antichissime, parole che, in particolare nei nostri tempi, sono straziate nel loro significato più alto. Per alcuni sembrano svuotate di senso, soprattutto dalla politica, quando questa, giocando sulle paure, vuole costruire consensi a ogni costo. Chi fugge dalla guerra, dalla fame, dalle violenze in genere, spera che la parola ospitalità abbia ancora un senso, un significato. Costruire barriere mentali o muri vuol dire coprire quell’orizzonte in cui gli stranieri sperano quando vengono sradicati dalla propria terra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it