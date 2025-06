Mercoledì – Stagione 2 | Star conferma che il nuovo cattivo ha un legame profondo con un membro della famiglia Addams

La seconda stagione di Mercoledì si prepara a stupire ancora di più gli appassionati, svelando un segreto affascinante: il nuovo cattivo avrebbe un legame profondo con un membro della famiglia Addams. La conferma di Star aggiunge un ingrediente di mistero e suspense che promette di tenere incollati gli spettatori. Con Jenna Ortega già nel cuore dei fan, questa nuova avventura si preannuncia ricca di sorprese e rivelazioni sorprendenti.

La seconda stagione di Mercoledì si avvicina rapidamente e l’attore che interpreta un personaggio che quest’anno riceverà maggiore attenzione ha svelato un altro mistero da svelare. La prima stagione di Mercoledì è stata un enorme successo per Netflix, con la straordinaria Jenna Ortega nel ruolo dell’iconica figlia della famiglia Addams. Nella seconda stagione di Mercoledì, Mercoledì dovrà affrontare alleanze e rivalità più complicate tra il personale e i docenti della Nevermore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! - Mercoledì – Stagione 2 si avvicina e l'attesa cresce! Netflix ha svelato un ritratto della sinistra famiglia Addams, suscitando l'entusiasmo dei fan.

