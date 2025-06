Mercoledì si assegna la Briglia d’Oro Davide Nicola è il vincitore del 2025

Mancano pochi giorni all’emozionante momento in cui Davide Nicola riceverà la Briglia d’Oro 2025, un riconoscimento che celebra dedizione, competenza e passione nel calcio. L’appuntamento, fissato per mercoledì 25 giugno nelle affascinanti ‘Le Volte di Vico Bello’, rende omaggio a un allenatore che ha saputo trasformare le sfide in vittorie, dimostrando che con impegno e determinazione nulla è impossibile. La cerimonia si preannuncia un evento indimenticabile nel panorama sportivo italiano…

Mancano pochissimi giorni alla consegna della Briglia d’Oro 2025 a Davide Nicola (nella foto). L’appuntamento è per mercoledì prossimo, 25 giugno, nella splendida location ‘Le Volte di Vico Bello’. L’Aiac Siena, quest’anno, ha deciso di premiare il tecnico che ha condotto il Cagliari alla salvezza in Serie A, ‘per le dedizione, competenza e passione con cui ha guidato la squadra. dimostrando che, anche di fronte a difficoltà apparentemente insormontabili, l’impegno e la perseveranza unitamente a un’idea di calcio chiara, efficace e condivisa, possono portare a risultati eccezionali’. Dalle 18 alle 19 mister Nicola terrà lo stage, aperto soltanto ai tecnici qualificati, ‘Il possesso palla come arma per attaccare la linea avversaria’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercoledì si assegna la Briglia d’Oro. Davide Nicola è il vincitore del 2025

In questa notizia si parla di: mercoledì - briglia - davide - nicola

https://www.toscanagol.it/2025/06/12/davide-nicola-vince-la-briglia-d-oro-2025-034840/ Vai su Facebook

Davide Nicola riceverà la Briglia d'Oro 2025 per il suo successo con il Cagliari; Davide Nicola riceverà la Briglia d'Oro 2025 per il suo successo con il Cagliari; Il Briglia d'oro a Davide Nicola.