Mercoledì d’estate in città Quattro appuntamenti con la musica dal vivo

Immergiti nell’atmosfera vibrante dell’estate lodigiana con i “Mercoledì d’Estate in Provincia”: quattro serate di musica dal vivo che trasformeranno il Chiostro di San Cristoforo in un palcoscenico di emozioni. Dal 25 giugno a settembre, ogni mercoledì alle 21.15, lasciati coinvolgere da artisti eccezionali e sonorità coinvolgenti, a pochi passi dalla città. La musica è pronta a fare da protagonista: preparati a vivere un’estate indimenticabile!

Sono quattro gli appuntamenti musicali della terza edizione dei "Mercoledì d'Estate in Provincia", la rassegna che dal 25 giungo fino agli inizi di settembre arricchirà ulteriormente l'offerta di Lodi al Sole. Sarà il Chiostro di San Cristoforo della Provincia di Lodi, in Via Fanfulla, ad ospitare gli artisti che si esibiranno dalle ore 21.15 durante le quattro serate settimanali. Sarà il rock al centro del primo appuntamento mercoledì 25 giugno. I "Black Tigers" porteranno il loro "canto libero sotto il cielo di Lodi". Sarà poi la volta del pop e del blues di Zucchero Fornaciari, con la tribute band "Sugar Live", nella serata di mercoledì 16 luglio.

