Mercato Roma | Pellegrini per ora pensa solo ai giallorossi il Bologna resiste per Lucumí

Roma 21 giugno 2025 - Massara dopo aver firmato il nuovo contratto da ds è già protagonista, pronto a lanciare la Roma nel suo nuovo ciclo tecnico, tramite questa prossima sessione di calciomercato. Tanti nodi al pettine per lui, non solo per quanto riguarda i potenziali nuovi ingaggi e le cessioni, ma anche alcuni rinnovi, in certi casi vere e proprie priorità della squadra giallorossa. Il rinnovo più spinoso al momento è senza dubbio quello di Mile Svilar, una discussione iniziata ormai mesi fa, ma ancora non vicina alla sua risoluzione. La sua permanenza non è però la sola in dubbio per quanto riguarda questo mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net