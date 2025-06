Mercato Napoli Sancho da l’ok agli azzurri | ecco cosa farà Manna per chiudere la trattativa

Il mercato del Napoli si infiamma con l’ok di Jadon Sancho, un vero colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo azzurro. Mentre il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per finalizzare l’accordo con i Red Devils, l’entusiasmo cresce: questa mossa rappresenta una manna per chiudere la trattativa e consolidare il nuovo ciclo vincente iniziato dopo il quarto scudetto. Ecco cosa si cela dietro questa operazione strategica, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel calcio italiano.

Il Napoli ha strappato il sì anche da Jadon Sancho: il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è al lavoro per chiudere l'affare con i Red Devils La stagione sportiva del Napoli si è conclusa da poco meno di un mese, ma il lavoro minuzioso del club prosegue in sede di calciomercato. La vittoria del quarto scudetto ha aperto, di fatto, un nuovo ciclo, e gran parte del merito va attribuito mister Antonio Conte. Quest'ultimo, però, si aspetta colpi importanti dalla società, dopo quello a effetto di Kevin De Bruyne. Il d.s. Giovanni Manna lo sa, ed è al lavoro per accontentare il condottiero salentino.

