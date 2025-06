Mercato Juventus dirigenza avvisata | servirà uno sconto per la permanenza di quel bianconero! Tutte le cifre e i dettagli

Il mercato della Juventus si fa sempre più incerto, con la dirigenza avvisata: per trattenere “Chico” Conceicao, sarà necessario negoziare uno sconto sulla clausola da 30 milioni di euro. La possibilità di vedere il talento portoghese in bianconero dipende ormai da accordi con il Porto, altrimenti il futuro di Conceicao si prospetta lontano da Torino. Ecco tutti i dettagli e le cifre aggiornate, perché ogni decisione può cambiare le sorti della rosa juventina.

Mercato Juventus, dirigenza avvisata: servirà uno sconto! Arrivano importanti novità sul futuro di "Chico" Conceicao. Cosa filtra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà molto difficile per la Juve il riscatto di Conceicao senza uno sconto da parte del Porto sulla clausola da 30 milioni di euro. Al termine del Mondiale per Club, senza un accordo, l'esterno portoghese dovrà tornare in Portogallo. L'intenzione della dirigenza bianconera però è sempre quella di riscattare il calciatore ed anche in fretta.

Juventus, bivio Conceicao: l'opzione Mondiale per Club e un futuro solo con lo sconto - La Juventus del futuro si decide nell'ultima giornata della Serie A 2024/25, in trasferta a Venezia. Tra il bivio Conçeição e l'opzione mondiale per club, il club bianconero si trova a un passo da decisioni decisive, mentre Igor Tudor affronta la sfida di tracciare un percorso vincente, con il futuro e il successo ancora da stabilire.

