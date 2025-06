Mercato Juve | quella voce che può infiammare i tifosi La dirigenza rimette gli occhi su un ‘vecchio’ obiettivo? Indiscrezione che riguarda l’attacco ecco il nome nuovo in lista

Il mercato della Juventus si infiamma con una voce che potrebbe far sognare i tifosi: la dirigenza torna a guardare un vecchio obiettivo, questa volta nell’attacco. L’indiscrezione, rilanciata da ESPN, parla di Marcus Rashford, talento internazionale del Manchester United, tra i nomi più caldi sulle liste delle big d’Europa. Un colpo che potrebbe rivoluzionare il futuro bianconero, accendendo le speranze e le aspettative di tutta la tifoseria.

