Mercato Juve | Gyokeres o Osimhen quale è il colpo più fattibile? Il piano per l’attaccante del futuro Ultime

Il mercato della Juventus si anima di rumors e ambizioni, con Gyokeres e Osimhen al centro del dibattito: chi rappresenta davvero il colpo più fattibile per la Vecchia Signora? Mentre le voci si intensificano, il nostro focus si concentra sul piano strategico che potrebbe portare l’attaccante del futuro bianconero a Torino. Ma quale tra i due nomi si rivelerà il vero affare di questa estate? Scopriamolo insieme.

Mercato Juve: Gyokeres o Osimhen? Il punto sul possibile futuro nuovo attaccante bianconero: tutti i dettagli. I nomi più chiacchierati per l’attacco del futuro sono quelli di Gyokeres e di Osimhen del Napoli. Giovanni Albanese ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il colpo più fattibile del mercato Juve. PAROLE – «Su Gyokeres c’è l’Arsenal, la Juve non ha la forza per reggere la forza con club inglesi pronti a spendere cifre importanti ma anche la richiesta del Napoli per Osimhen non è da meno. Io andrei su Gyokeres ma il nigeriano potrebbe dare maggiori garanzie per la conoscenza del campionato». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com