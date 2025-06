Mercato Inter la Fiorentina irrompe sui fratelli Esposito | la Viola ha una strategia precisa per entrambi

La Fiorentina si lancia con decisione sulla pista Esposito, puntando a rafforzare il proprio vivaio con i due promettenti fratelli dell'Inter. Con una strategia ben articolata, la Viola mira a sfruttare le potenzialità di Sebastiano e Francesco Pio, pronti a fare il salto di qualità e a contribuire al progetto ambizioso del club toscano. Ecco come la Fiorentina intende convincerli a vestire viola e scrivere un nuovo capitolo delle loro carriere.

Mercato Inter, la Fiorentina irrompe sui fratelli Esposito: la Viola ha una strategia precisa per arrivare ad entrambi. Ecco di che si tratta. Sebastiano e Francesco Pio Esposito continuano a far parlare di loro e attirano l'interesse di diverse squadre di Serie A. Dopo le esperienze positive, rispettivamente all'Empoli e allo Spezia, i due talenti dell'Inter sono finiti nel mirino della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Viola avrebbe messo gli occhi su entrambi: Sebastiano, classe 2002, è in scadenza nel 2026 e potrebbe essere acquistato a titolo definitivo, mentre Pio, classe 2005, è considerato un profilo ideale per un prestito.

