Mercatino dello Spaccio | al via le prenotazioni per la giornata dello scambio e del riuso al parco

Sei pronto a dare nuova vita ai tuoi oggetti e a scoprire tesori nascosti? Il “Mercatino dello Spaccio - Giornata dello Scambio e del Riuso” torna sabato 28 giugno, offrendoti un’occasione unica per scambiare, acquistare e condividere nel cuore di Fontanelle. Prenota subito il tuo posto e partecipa attivamente a questa iniziativa che promuove sostenibilità, creatività e solidarietà, contribuendo a rendere il nostro quartiere più vivo e consapevole.

Sono aperte le prenotazioni per partecipare al "Mercatino dello Spaccio - Giornata dello Scambio e del Riuso", in programma sabato 28 giugno dalle ore 15 alle 21 presso il parco Vittime Civili del II Agosto (viale Sicilia via Limentani), nel cuore del quartiere Fontanelle.

