Mentre la pista Stelvio si fa bella per le Olimpiadi il SuperG trasloca a Livigno

Mentre la suggestiva pista dello Stelvio si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali, il SuperG trova una nuova casa a Livigno, dimostrando come la passione per lo sci unisca e superi i confini. La recente collaborazione tra località e la volontà di abbandonare i campanilismi hanno aperto le porte a un evento imperdibile il 27 dicembre. E con l’avvicinarsi del 2026, la Valtellina si riconferma protagonista nel panorama sciistico mondiale, promettendo emozioni da brivido.

Bormio (Sondrio) – La disponibilità di Livigno e l’addio a deleteri campanilismi, purtroppo ancora presenti in tutta la provincia di Sondrio, ha permesso alla Valtellina di avere anche quest’anno una gara di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il 27 dicembre, infatti, a Livigno si terrà il SuperG. Dal 2026 al 2029 poi la Stelvio, ora interessata da un intervento di maquillage olimpico, ritornerà a splendere con la due giorni di Cdm di fine dicembre, con la discesa e il super G. “La stagione 2025 della Coppa del Mondo di sci alpino segna una breve parentesi per la storica pista Stelvio di Bormio, che si presenterà dopo le Olimpiadi ancora più performante e più sicura grazie agli investimenti sulla sicurezza, al nuovo impianto di innevamento e di cronometraggio, oltre ad un nuovo ski stadium – dice il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi che è stata ospite a Milano per la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mentre la pista Stelvio si fa bella per le Olimpiadi, il SuperG trasloca a Livigno

