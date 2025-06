Memorial Sgatti alla Folgor Calenzano può sorridere

La decima edizione del Memorial ‘Luigi Sgatti’, torneo dedicato al caro direttore sportivo scomparso prematuramente, ha regalato emozioni e grande spettacolo. La Folgor Calenzano ha conquistato il titolo con una prestazione impeccabile, superando 4-1 l’Affrico in una finale ricca di passione e talento. Un evento che unisce sport e memoria, lasciando il pubblico con il cuore pieno di entusiasmo e orgoglio. La vittoria della Folgor è la testimonianza di come lo sport possa essere anche un potente veicolo di ricordo e unione.

La decima edizione del Memorial ‘Luigi Sgatti’, torneo organizzato dall’Audace Galluzzo in onore del direttore sportivo prematuramente scomparso, è stata vinta dalla Folgor Calenzano. Nella finalissima prestazione di valore della compagine di Calenzano che ha battuto 4-1 l’Affrico. Per la Folgor Calenzano a segno con 2 reti Leonardo Sponsale, 1 di Gioele Bandini e l’ultima di Niccolò Tarli; mentre per gli azzurri del Campo di Marte ha segnato Niccolò Lunghini su rigore. Terzo posto per la Settignanese che ha battuto 1-0 la Floria. Alla serata finale, nell’impianto del Galluzzo, era presente Jonas Harder, calciatore della Fiorentina che ha iniziato a giocare a pallone proprio nell’Audace Galluzzo per poi passare direttamente in viola. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net