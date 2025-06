Memorial Mario Palmieri Torna la ’24 ore di calcio’

Il campo sportivo di Toscanella di Dozza si prepara ad accogliere un evento imperdibile: la 33ª edizione della '24 Ore di Calcio – 20° Memorial Mario Palmieri'. Questa maratona calcistica, aperta a tutti, promette ore di divertimento, sfide emozionanti e spirito di comunità. Un’occasione unica per vivere il calcio all’insegna della passione e dell’amicizia, coinvolgendo grandi e piccini in un weekend indimenticabile. Non mancate!

Al campo sportivo parrocchiale di Toscanella di Dozza è tutto pronto per l’edizione numero 33 della ‘ 24 Ore di Calcio – 20° Memorial Mario Palmieri’. La celebre maratona calcistica per amatori, organizzata dal Circolo Sabbioso con il patrocinio del municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi, prenderà il via il prossimo 27 giugno alle 20 per finire il giorno dopo alla stessa ora. Una bella opportunità aperta a tutti: adulti e bambini, professionisti o dilettanti, al centro di ogni sfida ci sono il divertimento e la sana pratica sportiva all’aria aperta. Nell’arco delle 24 ore, infatti, si susseguiranno squadre composte da un minimo di sette giocatori fino ad un massimo di undici atleti per parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Memorial Mario Palmieri. Torna la ’24 ore di calcio’

