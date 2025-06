Memorial ‘Fiorino per sempre’ Due giorni per ricordare

Un weekend carico di emozioni e ricordi, dedicato a Fiorino, un giovane il cui spirito vive ancora tra amici e familiari. A Ascoli, il Memorial ā€˜Fiorino per sempreā€™ celebra la sua memoria attraverso partite e incontri che uniscono comunitĆ e cuore. Due giorni intensi per onorare Riccardo e mantenere vivo il suo ricordo, creando momenti di solidarietĆ e speranza. Unā€™occasione speciale per condividere, ricordare e vivere il suo spirito.

Un weekend da vivere nel ricordo di Fiorino. Ad Ascoli, infatti, oggi e domani si svolgerĆ lā€™edizione 2025 del Memorial ā€˜Fiorino per sempreā€™, dedicato al giovanissimo Riccardo Piconi (ā€˜Fiorinoā€™ per gli amici) venuto a mancare tragicamente sei anni fa ad appena ventā€™anni. Lā€™appuntamento ĆØ in programma al campo parrocchiale di Mozzano e prevede innanzitutto un torneo di calcetto con ben sedici squadre partecipanti e lā€™allestimento di unā€™area per lā€™intrattenimento con truck food e beverage per tutti i gusti. Nella serata di sabato lā€™intrattenimento prevede, a partire dalle 21.30, il concerto della rock band ā€˜Distretto 13ā€™: una ventata di energia pura in formato musicale, due ore e mezzo di musica suonata e cantata esclusivamente dal vivo, con i piĆ¹ grandi successi pop-rock italiani ed internazionali arrangiati e proposti con lā€™inconfondibile sound della band ascolana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ā© Ilrestodelcarlino.it - Memorial ā€˜Fiorino per sempreā€™. Due giorni per ricordare

