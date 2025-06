Meloni tra servizi segreti e i miliardi per l’Africa | il nuovo volto della strategia italiana

Giorgia Meloni si distingue per un impegno che combina diplomazia, sicurezza e investimenti strategici in Africa. Tra incontri riservati con i vertici dei servizi segreti italiani e discussioni su Gaza e Iran, la sua giornata romana rivela una visione ambiziosa e complessa della politica estera italiana. Un nuovo volto, più deciso e multidimensionale, che promette di ridefinire il ruolo dell’Italia nel panorama internazionale. La strada intrapresa potrebbe segnare un cambiamento decisivo nella nostra presenza globale.

Dalla cooperazione con i leader africani ai colloqui riservati con i vertici dei servizi segreti italiani, passando per discussioni chiave su Gaza e Iran. La giornata romana di Giorgia Meloni si è chiusa con un'agenda densa, in cui si sono intrecciati politica estera, sicurezza e sviluppo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni tra servizi segreti e i miliardi per l’Africa: il nuovo volto della strategia italiana

