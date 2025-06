Meloni | per Africa 1,2 mld investimenti e abbattimento debito

Giorgia Meloni annuncia un imponente piano da 12 miliardi di euro per l’Africa, con investimenti strategici e azioni concrete per ridurre il debito dei paesi africani. Durante il vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway", a Villa Doria Pamphilj, leader europei e africani hanno condiviso una visione ambiziosa: rafforzare partnership e sostenere lo sviluppo sostenibile. Un passo importante per rafforzare i legami tra i due continenti e promuovere una crescita equa e duratura.

Roma, 22 giu. (askanews) - Progetti per un valore di 1,2 miliardi e un'iniziativa per abbattere il debito dei Paesi africani. Questo quanto emerso dal vertice "The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway: A common effort with the African Continent", che si è svolto questa mattina a Villa Doria Pamphilj, co-presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla presidente della Commissione europea Ursula von derl Leyen. Presenti rappresentanti di diversi governi africani e di organizzazioni internazionali come il Fondo monetario internazionale (Kristalina Georgieva) e la Banca Mondiale (Ajay Banga).

