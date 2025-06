Meghan Markle fa di nuovo il tutto esaurito in 10 minuti con il suo brand

Meghan Markle dimostra ancora una volta il suo talento nel conquistare il pubblico, combinando eleganza, intuito imprenditoriale e un tocco di magia reale. Con il suo brand As Ever, conquista le vette delle vendite in un battito di ciglia, lasciando tutti senza parole. La sua confettura di albicocche, in particolare, ha fatto il tutto esaurito in soli 10 minuti, confermando che Meghan sa come catturare l’attenzione e i cuori...

Una Duchessa con il fiuto per gli affari e una capacitĂ innata di far parlare di sè: Meghan Markle fa nuovamente il botto con il suo nuovo brand di lifestyle As Ever e la sua confettura di albicocche fa il tutto esaurito in soli 10 minuti. La notizia è arrivata a sorpresa, ma non troppo, per i fan di Meghan che si sono accaparrati i suoi prodotti in pochissimo tempo, facendo salire le vendite del brand “reale” lanciato lo scorso marzo. Meghan Markle, le confetture di As Ever conquistano tutti. Confetture di frutta fresca, certo, ma non solo. Lanciato ufficialmente lo scorso 5 marzo, il nuovissimo brand di lifestyle ideato dalla Duchessa del Saussex Meghan Markle comprende anche altri prodotti decisamente invitanti: dalle marmellate vegane alle stoviglie chic fino ad arrivare ai sieri per il viso. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Meghan Markle fa di nuovo il tutto esaurito in 10 minuti con il suo brand

