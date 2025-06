Meet the parents 4 | un altro grande ritorno nel cast con ben stiller e robert de niro

Se sei fan delle commedie esilaranti e dei ritorni memorabili, "Meet the Parents 4" promette di non deludere. Con il ritorno di Ben Stiller e Robert De Niro, il franchise si prepara a sorprendere ancora una volta, arricchendosi di nuovi personaggi e situazioni divertenti. Dopo il successo globale oltre i 1,13 miliardi di dollari, questa nuova avventura si preannuncia imperdibile per gli amanti delle risate garantite. Scopriamo insieme le novità più emozionanti del nuovo capitolo.

Il franchise cinematografico di Meet the Parents si prepara a tornare con il quarto capitolo, confermando il ritorno di alcuni personaggi storici e introducendo nuove figure. La saga, iniziata nel 2000, ha saputo consolidarsi come una delle commedie di maggior successo commerciale, superando i 1,13 miliardi di dollari di incassi globali. In questa analisi vengono evidenziate le novità più significative riguardanti il cast e la trama del nuovo film. il ritorno degli attori originali e le novità nel cast. la riconferma di Owen Wilson. Owen Wilson tornerà a interpretare Kevin Rawley, ruolo che aveva già ricoperto nelle precedenti pellicole. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Meet the parents 4: un altro grande ritorno nel cast con ben stiller e robert de niro

In questa notizia si parla di: ritorno - cast - meet - parents

Dexter Resurrection: Il Ritorno del Killer Che Non Ti Aspetti – Trama, Cast e Data d’Uscita - "Dexter: Resurrection" segna il ritorno trionfale del killer più amato e controverso della TV. Dopo il clamoroso finale di New Blood, il "macellaio di Miami" ha ancora storie da raccontare.

I Cesaroni a #Giffoni55 il 19 luglio! Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Marta Filippi e Andrea Arru saranno a Giffoni per festeggiare, insieme ai nostri juror, il "ritorno" di una delle serie più amate della TV: I Cesaroni! A raccontare ai giffoner il dietro Vai su Facebook

Ariana Grande entra nel cast di Ti Presento i Miei 4; Ariana Grande incontrerà Ben Stiller e Robert De Niro nel quarto 'Ti Presento i Miei'; Ti presento i Miei 4 Data di uscita, Trama e il ruolo sorprendente di Ariana Grande!.

Ritorno a casa: trama, cast e trailer - Va in onda in tv oggi, venerdì 21 aprile 2023, su TV8 dalle 15:45 secondo la ... Si legge su pinkblog.it

Il cast di “Ritorno al futuro” chiede aiuto per ritrovare la iconica chitarra rossa di Marty McFly - creatore di “Ritorno al futuro”, ha dichiarato che lo strumento è un pezzo importante nella storia del cinema. msn.com scrive