Medvedev-Zverev oggi semifinale ATP Halle 2025 | orario tv programma streaming

Sabato 21 giugno, l’emozione dei Terra Wortmann Open 2025 di Halle raggiunge il suo apice con le semifinali del singolare maschile. Due giganti del tennis si sfidano: Daniil Medvedev e Alexander Zverev, in un match che promette spettacolo sulla terra battuta outdoor tedesca. L’incontro, primo a scendere in campo alle 12:30 sulla OWL Arena, cattura l’attenzione di appassionati e spettatori da tutto il mondo. Scopri orari, programmi TV e streaming per non perdere neanche un istante di questa sfida epocale...

Sabato 21 giugno si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’ erba outdoor di Halle, in Germania: nel primo dei due match del penultimo atto si sfideranno il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev. L’incontro sarà il secondo del programma sulla OWL Arena, che inizierà alle ore 12.30, ma si giocherà comunque non prima delle ore 15.00: ad aprire le danze sarà il match di doppio tra i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, coppia numero 1 del seeding, ed il lusitano Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler, provenienti dalle qualificazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medvedev-Zverev oggi, semifinale ATP Halle 2025: orario, tv, programma, streaming

In questa notizia si parla di: medvedev - zverev - halle - programma

Musetti, il doppio un ostacolo a Roma tra Medvedev e Zverev? Due partite in un giorno: serve una riflessione - Lorenzo Musetti si prepara a una giornata intensa agli Internazionali d’Italia 2025. Incontrerà il forte russo Daniil Medvedev negli ottavi di finale del singolare, seguito da una sfida di doppio al fianco di Lorenzo Sonego.

Quando rivedremo in campo Jannik Sinner? Ancora pochi giorni e il tennista italiano, numero uno al mondo, tornerà a giocare dopo l’indimenticabile finale del Roland Garros persa contro Alcaraz. Appuntamento ad Halle, torneo in programma dal 16 al 22 giu Vai su Facebook

Medvedev - ? Vai su X

Atp Halle e Queen's, il programma di oggi: partite e orari; ATP Halle: grande prestazione di Cobolli, ma Zverev è superiore. Il tedesco sfiderà Medvedev in semifinale; REACP! Bolelli/Vavassori in semifinale, Tsitsipas fuori dal torneo.

Atp Halle, Atp Queen's e Wta Berlino, il programma di oggi: partite e orari - Tanti big in campo tra Halle e il Queen's, dove vedremo all'opera Zverev, Medvedev, Tsitsipas e Draper. Si legge su sport.sky.it

Cobolli sfida Zverev per la semifinale a Halle: il programma - Il tennista romano è l’unico azzurro rimasto in tabellone dopo l’eliminazione di Jannik Sinner per mano di Alexander Bublik Dopo l’eliminazione di Jannik Sinner, sconfitto in rimonta da Alexander Bubl ... Segnala tennisitaliano.it