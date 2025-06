Medvedev avverte Israele | Teheran pronta a usare l’atomica Khamenei? Ci sarà un altro Ayatollah Su Kiev | Finirete come Chernobyl

In un contesto di tensioni crescenti e minacce di escalation nucleare, le parole di Medvedev evidenziano la complessità della situazione mediorientale e i rischi globali che essa comporta. Con Teheran pronto a reagire e l’incertezza sulla successione al vertice iraniano, il futuro dell’Iran e delle sue ambizioni atomiche rimane avvolto nel mistero. Una cosa, però, rimarrà costante: il programma...

« Netanyahu un giorno se ne andrà, ma l’Iran resterà. Probabilmente sotto un nuovo Ayatollah ». È lo stesso Dmitry Medvedev, braccio destro del presidente russo Vladimir Putin, ad ammettere il sempre più probabile cambio di guida a Teheran. Che si tratti di regime change grazie a un intervento militare o sia invece una abdicazione dell’attuale Guida suprema Ali Khamenei, qualcosa in Iran cambierà. Una cosa, però, rimarrà costante: il programma nucleare, perché per il Paese «equivale alla sopravvivenza». La soluzione (utopica) di Medvedev: «Israele e Iran abbandonino i programmi nucleari». Qualche ora dopo un primo messaggio su Telegram, in cui aveva accennato a «tutto questo casino tra Israele e Iran», Medvedev ha approfondito ulteriormente la questione. 🔗 Leggi su Open.online