Medvedev a Zelensky | Userà una bomba sporca? Ne abbiamo tante pulite | sarà un’altra Chernobyl Qual è il vero rischio per il Cremlino sull’Iran

In un contesto di crescente tensione tra Mosca e Kiev, le parole di Dmitry Medvedev echeggiano come un monito severo. Con fermezza e determinazione, l'ex presidente russo suggerisce che l'unica risposta concreta a una «bomba sporca» ucraina sia un attacco nucleare tattico. Un ragionamento che mette in evidenza i rischi di escalation e il delicato equilibrio geopolitico che potrebbe portare a una crisi senza precedenti. L'instabilità globale si gioca su queste scelte decisive.

L’unica risposta a una possibile «bomba sporca» ucraina dovrebbe essere solo un attacco con un’arma nucleare tattica. Lo scrive con assoluta convinzione Dmitry Medvedev, nei suoi «due commenti del sabato» pubblicati su Telegram oggi 21 giugno. Il fedelissimo di Vladimir Putin commenta le dichiarazioni del presidente russo di ieri, quando ha messo in guardia Volodymyr Zelensky dal possibile impiego di una cosiddetta «bomba sporca» per rispondere all’invasione russa. Per Medvedev si tratta «di una provocazione», ma comunque «estremamente pericolosa che dovrebbe essere affrontata con una risposta proporzionata. 🔗 Leggi su Open.online

