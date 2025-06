Meditazione e campane tibetane

Lasciati avvolgere dall’armonia tra natura e suoni ancestrali in una serata di meditazione unica. Con esercizi di respirazione, concentrazione e il dolce suono delle campane tibetane, ritroverai il tuo equilibrio interiore in un’atmosfera rigenerante all'aperto. Un’esperienza che ti aiuterà a ritrovare pace e armonia, immerso nella bellezza del Parco Teresa Casati. Occorre prenotare in anticipo e portare un tappetino: non perdere questa occasione di ricollegarti con te stesso e la natura.

Una serata di meditazione per immergersi in sé stessi, praticando esercizi di concentrazione, respirazione e rilassamento che aiutano a ritrovare equilibrio e pace, accompagnati dai suoni e dalle note di campane tibetane, tabla e flauto bansuri. Il tutto all'aperto, circondati dalla natura. È l'iniziativa dal titolo "Respira con la natura - Serata di meditazione al parco", che si terrà lunedì alle 20.30 nel Parco Teresa Casati di Muggiò. Occorre portarsi un materassino. Info 328.24.87.494.

15 giugno: Una cena con meditazione, bagno sonoro con campane tibetane e buffet di prodotti locali finale dove riscoprirai il senso dell’olfatto! Siamo abituati a mangiare guardando ciò che abbiamo davanti, ma se tu non lo sapessi? Lasciati guidare d Vai su Facebook

