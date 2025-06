Medioriente | rimodulazione contingenti italiani in Iraq e Kuwait

Il Medio Oriente, crocevia di tensioni e alleanze strategiche, vede un'importante evoluzione nella presenza militare italiana in Iraq e Kuwait. Pur mantenendo invariato il numero di truppe, una rimodulazione dei contingenti è stata decisa per rispondere a nuove esigenze operative. Questa flessibilità dimostra l'impegno dell'Italia nel garantire stabilità e sicurezza in una regione cruciale. Ma cosa comporta realmente questa riorganizzazione?

Milano, 21 giu. (LaPresse) ‚Äď Resta invariato nei numeri, ma il contingente dei militari italiani in Iraq e Kuwait subir√† una ‚Äúrimodulazione per esigenze operative‚ÄĚ. √ą quanto apprende LaPresse da fonti qualificate. La rimodulazione e lo spostamento nelle varie basi presenti nell‚Äôarea √® legata a ‚Äúimpegni ed esigenze di maggiore operativit√†‚ÄĚ. Al momento sono 1.100 i militari italiani presenti tra Erbil e la base aerea di Ali Al Salem. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Medioriente: rimodulazione contingenti italiani in Iraq e Kuwait

