Medioriente | leader Pd-M5S-Avs governo revochi collaborazione militare con Israele

In un momento cruciale per il Medio Oriente, i leader del PD e del M5S in Italia si schierano con fermezza contro il coinvolgimento militare con Israele. La loro mozione unitaria, depositata oggi a Milano, chiede la revoca del memorandum d’intesa e la sospensione di ogni collaborazione militare, affermando che l’Italia non può rimanere silente di fronte a un massacro che richiede azioni decise e responsabili. È il momento di scegliere da che parte stare.

Milano, 21 giu. (LaPresse) – “Non lasceremo che l’Italia venga macchiata dalla pavidità di Meloni e i suoi epigoni. Questa mattina abbiamo depositato una mozione unitaria – con le nostre prime firme – per chiedere la revoca del memorandum d’intesa con il Governo israeliano nel settore militare e della difesa, nonché la sospensione di qualsiasi forma di cooperazione militare con Israele. Noi non ci gireremo dall’altra parte, questo massacro non continuerà in nostro nome”. Così in una nota congiunta Angelo Bonelli (Avs), Giuseppe Conte (M5S), Nicola Fratoianni (Avs) ed Elly Schlein (Pd). “Da una settimana – sottolineano – ormai le ostilità tra Israele e Iran hanno catalizzato la preoccupazione dell’opinione pubblica mondiale, distogliendo l’attenzione sui crimini contro l’umanità in corso a Gaza e sui piani israeliani di annessione coloniale della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: leader Pd-M5S-Avs, governo revochi collaborazione militare con Israele

