Media | Khamenei ha scelto i suoi tre successori

In un momento di grande tensione geopolitica, la decisione di Khamenei di nominare tre successori segreti rivela le complesse strategie di potere in Iran. Nascosto in un bunker, l'Ayatollah ha scelto con cura i suoi futuri eredi, pronti a prendere il comando in caso di emergenza. Questa mossa segna un nuovo capitolo nel delicato equilibrio di potere, lasciando il mondo a chiedersi cosa riservi il futuro per la leadership iraniana…

Nascosto in un bunker, la Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, avrebbe scelto una serie di sostituti per andare a rivestire - in caso di necessità - una serie di incarichi militari e ha nominato tre alti esponenti del clero come candidati a succedergli nel caso in cui venisse ucciso. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Media: "Khamenei ha scelto i suoi tre successori"

Temendo di essere rintracciato, Khamenei parla ormai principalmente con i suoi comandanti tramite un collaboratore di fiducia, dopo aver sospeso le comunicazioni elettroniche Vai su Facebook

