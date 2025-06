Medaglia al merito civile A settembre ci sarà la targa Ma è lite sulle mozioni

Il prossimo 19 settembre, in occasione dell’anniversario della Liberazione di Pietrasanta, si terrà un momento di memoria e riflessione con l’inaugurazione della targa che ricorda il conferimento della medaglia d’argento al merito civile. Nonostante le tensioni sulle mozioni, questa cerimonia rappresenta un importante tributo alla storia e al coraggio della comunità. Ringrazio l’Anpi e il suo presidente Giovanni...

Il prossimo 19 settembre, anniversario della Liberazione della città, sarà inaugurata la targa per commemorare il conferimento a Pietrasanta della medaglia d'argento al merito civile. Giovedì il consiglio comunale ha approvato infatti la mozione della minoranza, su proposta dell'Anpi, per collocare la targa conferita dal prefetto nel 2018 per il sacrificio della popolazione durante l'ultima guerra. "Ringrazio l'Anpi e il suo presidente Giovanni Cipollini – dice il sindaco Alberto Giovannetti – per la proposta avanzata lo scorso 25 aprile di ricordare con un presidio fisso il conferimento alla città della medaglia.

