Me July video intervista | Il mio sogno lo vivo tutti i giorni scrivendo musica – Musicultura 2025

Immergiti nell'energia di Me, July, giovane talento tra gli otto vincitori di Musicultura 2025. Con il suo brano "Mundi", ha conquistato il palco dello Sferisterio di Macerata, portando la sua musica e il suo sogno quotidiano alla ribalta. Scopriamo insieme chi si nasconde dietro questa voce brillante e come il suo percorso lo abbia portato a vivere il sogno musicale ogni giorno. La sua storia è un inno alla passione e alla determinazione.

Vi presentiamo la nostra video intervista a Me, July, tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il brano Mundi. Il cantautore beneventano racconta l'origine del brano, la voglia di creare un immaginario sonoro personale, il desiderio di un featuring con Daniela Pes. Musicultura 2025: cast e date. La XXXVI edizione di Musicultura si svolge il 20 e 21 giugno 2025 all' Arena Sferisterio di Macerata.

