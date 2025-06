Maxiesercitazione di emergenza nel Tirreno | simulato un incidente aereo

Un'importante maxiesercitazione di emergenza nel Tirreno ha messo alla prova la prontezza delle forze di soccorso italiane, simulando un grave incidente aereo e affrontando complesse operazioni di salvataggio e prevenzione dell'inquinamento marittimo. Un'occasione fondamentale per testare capacità e coordinamento, garantendo una risposta efficace in situazioni di crisi reale. La simulazione rappresenta un passo avanti nella strategia di sicurezza nazionale, rafforzando la preparazione delle squadre di intervento e la tutela del nostro ambiente marino.

PIOMBINO – Nella mattinata di ieri (20 giugno) il Centro secondario di soccorso marittimo della Guardia costiera di Livorno (2° Maritime Rescue Sub Center) ha coordinato, sotto la più ampia direzione della prefettura, un’importante esercitazione complessa di soccorso e antinquinamento in mare, in risposta ad un incidente aereo simulato (denominata Pollez – Airsubsarex 2025 ). L’attività si inserisce nel programma addestrativo continuo cui è sottoposto il personale della Guardia Costiera, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa, la tempestività della catena di soccorso e la cooperazione interistituzionale, coinvolgendo anche soggetti privati attivi nelle emergenze marittime. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

