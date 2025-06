Maxi truffa in azienda di lusso falso corriere ritira la merce e sparisce

Un’azienda di lusso nel cuore della Toscana è stata vittima di una maxi truffa orchestrata con ingegno e precisione. Un falso corriere, convincente e ben preparato, ha ritirato merce di valore e scomparso nel nulla, lasciando dietro di sé un’incognita difficile da risolvere. La vicenda solleva molte domande sulla sicurezza aziendale e l’ingegno dei truffatori: ecco cosa è successo davvero.

Montelupo Fiorentino, 21 giugno 2025 – Ha recitato alla perfezione la parte dell’autista, presentandosi all’ingresso della ditta, spiegando che doveva ritirare della merce pronta. Una pantomima tanto ben studiata da non aver insospettito inizialmente nessuno, almeno fino a quando un controllo ha portato a galla la verità. Ha dell’incredibile quanto accaduto giovedì nella zona industriale di Montelupo Fiorentino ai danni di un’azienda che lavora per importanti marchi di alta moda e brand di lusso. In effetti in giornata era atteso un corriere che avrebbe dovuto prelevare una partita di prodotti finiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi truffa in azienda di lusso, falso corriere ritira la merce e sparisce

In questa notizia si parla di: azienda - lusso - corriere - merce

Finisce un’era sul Lago di Como: la storica azienda del Tasell acquisita da una società di hotel di lusso - Finisce un’epoca sul Lago di Como: dopo 130 anni di tradizione e passione, la storica azienda Tasell, simbolo della navigazione privata sul Lario, passa di mano.

Truffa del finto corriere, svaligiata azienda di abbigliamento di lusso: il colpo, la tecnica e come difendersi; Su TikTok i video dalle fabbriche cinesi che truffano gli americani spaventati dai dazi: «Compra dalla fabbrica, la borsa di Hermès la paghi un decimo»; Second hand: da Vinted ai re-sell di Balenciaga e Gucci, piattaforme e i siti per acquistare (e vendere) l'usato di qualità.

Finti corrieri scappano con le borse di lusso - che ha superato tutti i livelli di controllo interni dell’azienda, che lavora da un paio di decenni ... Scrive msn.com

Lusso in flessione, ma i fondamentali restano forti: attesi 300 milioni di nuovi clienti entro il 2030 - Lunelli (Altagamma): «Nel breve dovrebbe permanere una situazione di volatilità con il rischio di scenari anche peggiorativi ma la previsione di milioni di potenziali nuovi consumatori, nei prossimi 5 ... Scrive corriere.it