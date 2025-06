Maxi truffa a Venezia a una concessionaria di auto coinvolto un grosso distributore nazionale

Una speculazione da capogiro scuote Venezia: una maxi truffa da 300 mila euro ha coinvolto una rinomata concessionaria locale, con al centro un importante distributore nazionale. L’indagine ha portato all’arresto di un sospettato e a nove denunce, segnando un capitolo oscuro nel mondo delle auto veneziano. È solo l’inizio di un’operazione che mira a fare luce su questa vicenda intricata e rischiosa.

Un arresto e nove denunce per una truffa da 300mila euro ai danni di una concessionaria di auto a Venezia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi truffa a Venezia a una concessionaria di auto, coinvolto un grosso distributore nazionale

In questa notizia si parla di: truffa - venezia - concessionaria - auto

Poliziotti #Postale di Venezia e #Squadramobile di Frosinone hanno arrestato un uomo e denunciato altri nove per una truffa da 300mila euro ai danni di una concessionaria d’auto della provincia di Venezia. #essercisempre #21giugno Vai su X

Venezia: un arresto e nove denunce per una truffa da 300mila euro; Scoperta maxi truffa ad una concessionaria di auto, soldi giravano anche su banche ciociare; Roma, maxi truffa da 300mila euro ai danni di una concessionaria. Un arresto.

Truffa a danni concessionaria di auto per 300mila euro, denunciati 9 ciociari - La Polizia di Stato ha arrestato un uomo residente in provincia di Roma e denunciato in stato di libertà di altre nove persone, residenti in ... Lo riporta msn.com

Maxi truffa a Venezia a una concessionaria di auto, coinvolto un grosso distributore nazionale - Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Riporta virgilio.it