Maxi sequestro al confine | la finanza intercetta oltre 40 tonnellate di pellet non sicuro

Un maxi sequestro al confine mette in luce le criticità del mercato del pellet: oltre 40 tonnellate di materiale non sicuro intercettate dalle forze dell’ordine a Trieste. La scoperta delle finanze, che ha coinvolto due spedizioni provenienti dall’Est Europa, evidenzia l’importanza di controlli rigorosi per garantire sicurezza e qualità ai consumatori. La lotta contro il commercio di prodotti non conformi continua, tutelando salute e legalità.

Sequestrate oltre quarantasei tonnellate di pellet non sicuro da parte dei finanzieri del comando provinciale di Trieste. Durante i controlli al confine, le fiamme gialle della compagnia di Muggia hanno intercettato due spedizioni di pellet legnoso, partite dall’Est europeo e destinate al mercato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Maxi sequestro al confine: la finanza intercetta oltre 40 tonnellate di pellet non sicuro

