Maxi controllo di polizia carabinieri e finanza | sequestrati oltre 500 prodotti di materiale elettrico e sanzionati negozi e b&b

Un maxi controllo di polizia, carabinieri e finanza a Canicattì ha portato al sequestro di oltre 500 prodotti di materiale elettrico e alla sanzione di negozi e bed & breakfast. Un’operazione coordinata dalla questura di Agrigento che ha visto il coinvolgimento di numerose pattuglie e mezzi, dimostrando come la sicurezza e la tutela dei cittadini siano una priorità. Questa intensa attività si inserisce in un più ampio impegno di contrasto all’illegalità e alla vendita di prodotti non conformi.

Raffica di controlli, sanzioni e sequestri a seguito di un vasto servizio di controllo del territorio a Canicattì disposto dalla questura di Agrigento. Un'operazione che ha coinvolto polizia, carabinieri e guardia di finanza. Numerose sono state le pattuglie coinvolte, unitamente agli equipaggi.

