Maxi controlli nella movida | multate due attività commerciali

Maxi controlli dei carabinieri nella vivace movida di Aversa: due attività commerciali sono state sanzionate per irregolarità. Un bar è stato multato per occupazione abusiva di suolo pubblico, mentre un altro esercizio ha subito controlli approfonditi per altre violazioni. La sicurezza e il rispetto delle normative rimangono priorità assoluta per garantire un ambiente sereno e ordinato per residenti e clienti.

Maxi controlli dei carabinieri della compagnia di Aversa nell’area della movida. Due gli esercizi commerciali sono stati sanzionati. Nello specifico un bar per occupazione abusiva di suolo pubblico in quanto avrebbe arbitrariamente occupato il marciapiede con tavoli e sedie mentre, un secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Maxi controlli nella movida: multate due attività commerciali

In questa notizia si parla di: maxi - controlli - movida - commerciali

Maxi controlli sulla Regina: Tir e bus fuori misura multati e costretti a tornare indietro - I maxi controlli della polizia stradale di Como hanno interessato i mezzi di trasporto pesante sulla tratta costiera, con particolare attenzione a tir e bus fuori misura.

Maxi controlli nella movida: multate due attività commerciali; Controlli sulle spiagge e in zona movida: diversi minorenni nei guai; Il giro di vite alla mala movida. Scattano maxi controlli dei carabinieri.

Controlli movida, maxi operazione - La Polizia locale di Castelfidardo ha potenziato l’attività delle pattuglie nella fascia serale e notturna, dal controllo stradale fino ... Scrive msn.com

Siracusa, scatta l’operazione “Movida Sicura”: controlli interforze nei luoghi del divertimento – VIDEO - È entrata nel vivo l’estate siracusana e con essa si intensifica anche la presenza di turisti e giovani nei luoghi simbolo della movida. Segnala newsicilia.it