Max Pezzali a Imola la carica degli 80mila Sosta e ingressi | ecco la mappa

Restano poche ore all’evento musicale più atteso dell’estate: Max Pezzali infiammerà Imola il 12 luglio, attirando oltre 80mila fan pronti a vivere un’esperienza indimenticabile tra musica, adrenalina e atmosfera unica. La città si sta preparando con organizzazione e passione, garantendo sicurezza e comodità per tutti. Ecco la mappa dettagliata di ingressi, parcheggi e aree di sosta, per rendere il vostro giorno ancora più speciale.

Imola, 21 giugno 2025 – Due ingressi (Dante e Rivazza), una quarantina di aree di parcheggio disponibili e il campeggio in via Tiro a segno che riapre i battenti. Confermato il consueto presidio sanitario allo stadio Romeo Galli. L’Autodromo si prepara ad accogliere il popolo di Max Pezzali, sabato 12 luglio all’Enzo e Dino Ferrari. Attesi 80mila spettatori, con i settori più a ridosso dal palco esauriti da tempo assieme alla Rivazza. Restano disponibili, al costo di 69 euro, solo i tagliandi per il ‘Prato Pit Lane’, che in pratica identifica la zona del paddock più lontana dall’artista. Apertura cancelli alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

