Maturità dopo gli scritti il colloquio | da dove inizia il valore orientativo e l’esperienza dei PCTO

Dopo aver superato le prove scritte, i maturandi si preparano ad affrontare il momento clou: il colloquio orale, che rappresenta un importante banco di prova per mettere in luce competenze e personalità. Ma da dove inizia il suo valore orientativo? E come l’esperienza dei PCTO può fare la differenza nel percorso di maturità? Scopriamo insieme come queste fasi si intrecciano per definire il successo degli studenti.

Terminate le prove scritte, svolte il 18 e 19 giugno, i maturandi affrontano ora la prova orale in base al calendario stabilito dalle commissioni. Per alcune sezioni particolari c'è anche la terza prova scritta il 25 giugno.

