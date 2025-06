Mattone sospetto la sentenza slitta di quattro mesi

La sentenza sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate viene rimandata di quattro mesi, lasciando in sospeso un caso di grande impatto locale. La giudice Silvia Pansini ha deciso di ascoltare nuovamente il consulente urbanistico, prorogando così l’attesa per la decisione finale. Un rinvio che alimenta suspense e rende ancora più incerto il futuro degli imputati e dell’intera comunità . Agli inizi di novembre, nuovi sviluppi potrebbero cambiare le carte in tavola...

Slitta di quattro mesi la prevista sentenza sulla presunta corruzione urbanistica a Usmate Velate. Ieri era prevista la decisione per i 10 imputati a vario titolo per corruzione e reati tributari, invece la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Silvia Pansini ha deciso che vuole risentire il consulente urbanistico della Procura, che verrĂ convocato nella prossima udienza fissata a fine settembre. Agli inizi di novembre fissata un’altra udienza, che potrebbe essere quella destinata alla sentenza. Un’altra lunga attesa per i 24 promissari acquirenti degli appartamenti del complesso “Verde Manara” di via Villaggio dei Pini a Usmate Velate, realizzati dal costruttore Alberto Riva, il cui cantiere è stato posto sotto sequestro perchĂ© ritenuto una lottizzazione abusiva e ora rischia la confisca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mattone sospetto, la sentenza slitta di quattro mesi

