Matteo Ricci al Gay Pride | Non preoccupatevi quando saremo al governo delle Marche lo finanzieremo

Matteo Ricci al Gay Pride di Pesaro ha sottolineato l'importanza dei diritti civili e dell'inclusione, affermando che «quando saremo al governo delle Marche, il Pride sarà finanziato e sostenuto». Un impegno concreto per promuovere un futuro più giusto e aperto a tutti, dove l'amore e la dignità abbiano il loro pieno riconoscimento. La solidarietà e l'uguaglianza sono valori fondamentali su cui investire per una regione più tollerante e moderna.

PESARO – Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche Matteo Ricci ha presenziato oggi al Marche Pride di Pesaro. Questo il suo commento alla sfilata: «Ogni anno questa manifestazione ci ricorda che dobbiamo batterci per i diritti, per l'amore e contro le discriminazioni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Matteo Ricci al Gay Pride: «Non preoccupatevi, quando saremo al governo delle Marche lo finanzieremo»

? L’onda colorata del #MARCHEPRIDE è pronta, sabato 21 giugno, a invadere Pesaro nel nome della tutela dei diritti Lgbtqia+ e delle (R)esistenze Quotidiane. PROGRAMMA Ore 10.30, sala del Consiglio comunale, conferenza con i rappresentanti Vai su Facebook

