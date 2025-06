Matteo Berrettini testa di serie virtuale a Wimbledon! Forfait provvidenziali ma c’è il rischio sorpasso

L’assenza di Matteo Berrettini, testa di serie virtuale a Wimbledon, apre scenari inaspettati e potrebbe favorire un sorpasso nel ranking. Con Arthur Fils e Sebastian Korda out per problemi fisici, il tabellone si ridisegna, lasciando spazio a nuove opportunità per altri talenti. Questo doppio forfait potrebbe cambiare le carte in tavola, rendendo il torneo ancora più avvincente e imprevedibile. La partita per le prime posizioni è aperta...

Arthur Fils (numero 16 del mondo) e Sebastian Korda (numero 26 del ranking ATP) hanno deciso di non giocare a Wimbledon a causa dei rispettivi problemi fisici: due teste di serie non saranno ai nastri di partenza del terzo Slam della stagione, che scatterà lunedì 30 giugno sull'erba londinese. Il doppio forfait avrà un'importante ripercussione sulle teste di serie, che saranno i migliori 32 della classifica internazionale tra gli iscritti: a beneficiarne in prima persona potrebbe essere Matteo Berrettini. Il tennista italiano occupa il 34mo posto del ranking ATP con 1.515 punti, dunque considerando le rinunce di Fils e Korda diventerebbe numero 32 e sarebbe tra le tds del tabellone principale.

