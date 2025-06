Materiale & Immaginario L’arte incontra il cemento

L’arte e il cemento si incontrano in un’esposizione straordinaria: “Materiale & Immaginario” ha affascinato oltre 1500 visitatori, dimostrando come la creatività degli studenti possa trasformare materiali apparentemente semplici in vere opere d’arte. Dal 6 al 14 giugno, il Cerp di Perugia ha ospitato questa mostra coinvolgente, frutto di idee innovative e talento giovanile. Un successo che apre nuove prospettive espressive e culturali, lasciando il pubblico ispirato e stupito.

GUBBIO – Si è conclusa con oltre 1500 visitatori la mostra “Materiale & Immaginario – Il Cemento come strumento di espressione“, ospitata dal 6 al 14 giugno presso il Cerp – Centro epositivo Rocca Paolina di Perugia (nella foto). Un risultato che conferma il grande interesse suscitato dall’esposizione, frutto del lavoro creativo degli studenti dei licei artistici di Deruta, Foligno, Gubbio, Perugia e Spoleto, ideata e realizzata con il supporto tecnico e progettuale dell’azienda eugubina Colacem. Il progetto, nato durante l’anno scolastico 2024-2025, ha coinvolto centinaia di ragazzo in un percorso creativo e formativo che ha trasformato un materiale come il cemento in mezzo espressivo, ponte tra tecnica e immaginazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Materiale & Immaginario“. L’arte incontra il cemento

