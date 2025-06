Match-point per Porta del Foro | un cinque per vincere

Un match point per Porta del Foro, un cinque per conquistare la vittoria: Francesco Rossi, detto “Tallurino”, ha ormai l’occasione di scrivere il suo nome nella storia della Giostra. Dopo sei tentativi senza successo, questa è la chance che potrebbe cambiare tutto, con Enrico Vedovini al suo fianco, pronto a guidarlo con sicurezza. La scena è pronta: sarà il momento decisivo di una sfida che resterà impressa negli annali.

Francesco Rossi, mai vincitore della Giostra nelle sei precedenti partecipazioni in carriera, ha così la chance di regalare a Porta del Foro la prima vittoria da giugno 2019. È l'occasione della vita per "Tallurino". Enrico Vedovini lo conduce con grande serenità, può essere un momento chiave. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Match-point per Porta del Foro: un cinque per vincere

In questa notizia si parla di: porta - foro - match - point

Che frittata dell'Ajax! La squadra di Farioli pareggia in 11 vs 10, sorpasso del Psv che ora ha il match point - Una clamorosa sconfitta per l'Ajax di Farioli, che pareggia in un acceso finale 11 contro 10. Il PSV approfitta della situazione e conquista il primato in Eredivisie, portandosi a un passo dalla vittoria del titolo.

Lorenzo Musetti: “Mi sono immaginato centomila volte il match point, contento di aver rischiato” - Lorenzo Musetti ha realizzato il suo sogno sul campo della Grand Stand Arena del Foro Italico, superando Daniil Medvedev in una partita emozionante.

MondoAce Ale Galan e Fede Chingotto hanno battuto Arturo Coello e Agustin Tapia nella finale maschile del BNL Italy Major Premier Padel al Foro Italico. È stata una rivincita molto attesa e una partita epica! Premiati da Angelo Binaghi Presidente FITP E luigi Vai su Facebook

LIVE | Giostra, prova generale: vince Sant'Andrea con 9 punti; Internazionali in diretta: Paolini in semifinale. Musetti batte Medvedev, ora i quarti contro Zverev; IBI 25, singolare maschile: Sinner primo italiano in finale dal 1978.

Porta del Foro, l'energia di Casini: "Fiducia e lavoro. Siamo competitivi" - A Porta del Foro le ultime elezioni hanno fatto registrare una sterzata dentro il quartiere, in cerca di una continuità tecnica che negli ... Lo riporta arezzonotizie.it

Porta del Foro "punta" Carlo Farsetti: arriverà a settembre ma solo se gli attuali titolari deluderanno - L’ipotesi è comunque legata al risultato in piazza dei giostratori giallocremisi in questa prima edizione. Come scrive lanazione.it