Matacena ha sfiduciato tutti e l' unico assessore degno di apprezzamento si è dimesso

In un contesto politico teso e imprevedibile, Aversa assiste a una crisi di fiducia che scuote le fondamenta della sua amministrazione. Matacena ha sfiduciato tutti i suoi collaboratori, lasciando l’unico assessore degno di stima a dimettersi. Dino Carratù, consigliere di Forza Aversa, denuncia un teatrino di falsità e maschere ormai sfaldatesi, segnando un punto di non ritorno. La verità emerge: il vigore del cambiamento è più vicino di quanto si immagini...

"Si sono gonfiati come palloni all'esito del voto, ma sapevamo tutti perfettamente, e forse lo sapevano anche loro, che stavano semplicemente mostrando una maschera di falsità ", lo afferma il consigliere comunale di Forza Aversa, Dino Carratù. "La prima maschera è stata mostrata da Matacena.

Il sindaco scontenta tutti, gli assessori rifiutano le deleghe: "Matacena si dimetta" - Il sindaco di Aversa, Franco Matacena, sta vivendo un momento di crisi politica senza precedenti: il rimpasto di deleghe in giunta si è arenato, con assessori che rifiutano di firmare i decreti e alimentano un clima di malcontento.

Passa la sfiducia all'assessore Diana ma in consiglio volano gli stracci: 'Azzurra' lascia l'aula; Aversa, distribuzione deleghe e dimissioni D'Amore. Carratù: Si sono gonfiati come palloni, mostrata maschera di falsità .

