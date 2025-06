Massimiliano Rosolino torna a Chieti | nominato supervisore tecnico di Esa Life

Massimiliano Rosolino, leggenda olimpica e mondiale, torna a Chieti con un ruolo di grande prestigio: è stato nominato supervisore tecnico di Esa Life per le stagioni 2025-2026. Accolto con entusiasmo nello Stadio del Nuoto, il campione porta la sua esperienza e passione in una società che mira a elevare gli standard sportivi. Un ritorno che promette grandi novità e successi futuri per i giovani talenti e il panorama natatorio locale.

Il campione olimpici e mondiale Massimiliano Rosolino è il nuovo supervisore tecnico della società Esa life per la stagione 2025 - 2026. Rosolino ieri è stato accolto nello Stadio del Nuoto di Chieti dal patron di Esa, Walter Serpellini, dal presidente di Esa Life, Giancarlo Della Rocca, dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Massimiliano Rosolino torna a Chieti: nominato supervisore tecnico di Esa Life

Esa Life: Massimiliano Rosolino nominato Supervisore Tecnico, la società punta sulla sua grande esperienza di campione olimpico e mondiale; Fossacesia: la Bandiera Blu sventola anche sui trabocchi Punta rocciosa e Pesce palombo; Sindaco e assessore Pantalone in visita allo Stadio del nuoto al campus tenuto da Massimiliano Rosolino.

Massimiliano Rosolino torna a Chieti: nominato supervisore tecnico di Esa Life - Il campione olimpico e mondiale avrà un ruolo di punta nelle attività che riguardano la scuola nuoto e soprattutto l’agonistica ... Segnala chietitoday.it

Nuoto: Rosolino a Chieti per Campus ragazzi - Lo stadio comunale del nuoto di Chieti, gestito da Esa Life, ospiterà fino al 18 luglio il campus acquatico organizzato dal campione olimpico e mondiale Massimiliano Rosolino al quale stanno ... Secondo ansa.it