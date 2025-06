Massara | Tornare alla Roma è motivo di grande orgoglio | ecco come sarà il mio mercato

Frederic Massara, nuovo direttore sportivo della Roma, esprime con entusiasmo e orgoglio il suo ritorno nel club giallorosso. Con parole cariche di passione e determinazione, Massara svela i motivi del suo entusiasmo e le strategie che guideranno il mercato estivo. Un momento emozionante per i tifosi e per tutto il mondo romanista, che aspettano di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura. Ecco come sarà il mio mercato...

Le parole di Frederic Massara, nuovo direttore sportivo della Roma, ai canali ufficiali del club: ¬ęUn orgoglio essere tornati¬Ľ Frederic Massara ha parlato ai canali ufficiali della Roma, club per il quale √® tornato con il nuovo ruolo di direttore sportivo. Di seguito le sue parole. RITORNO ALLA ROMA ‚Äď ¬ęTornare in questo club √® . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Massara: ¬ęTornare alla Roma √® motivo di grande orgoglio: ecco come sar√† il mio mercato¬Ľ

