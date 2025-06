Massara si ripresenta alla Roma il dirigente accostato alla Juve svela | Tornare è un orgoglio Sono anni che il club non gioca la Champions ed è un peccato…

Frederic Massara torna a casa, pronto a scrivere un nuovo capitolo con la Roma. Dopo l’esperienza alla Juventus, il dirigente si presenta con entusiasmo e determinazione, sottolineando quanto sia un onore tornare nel club che tanto ama. “Tornare in questo club è per me motivo di grande orgoglio”, ha affermato. La sfida è aperta: il passato e il presente si incontrano, portando con sé l’ambizione di risalire tra le grandi d’Europa.

Massara, nuovo direttore sportivo della Roma, si è presentato così al club giallorosso. Le parole del dirigente accostato anche alla Juve. Frederic Massara, nuovo direttore sportivo della Roma, ha parlato ai canali ufficiali giallorossi per inaugurare così il suo ritorno nella Capitale. ROMA – « Tornare in questo club è per me motivo di grande orgoglio. La famiglia Friedkin l’ho trovata molto determinata nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei. E noi dovremo lavorare sodo». RANIERI – «È un piacere ritrovarlo, il suo ruolo sarà importante anche per me perché farà da ponte verso una realtà romanista». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massara si (ri)presenta alla Roma, il dirigente accostato alla Juve svela: «Tornare è un orgoglio. Sono anni che il club non gioca la Champions ed è un peccato…»

In questa notizia si parla di: roma - massara - dirigente - accostato

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma - Frederic Massara conclude la sua avventura al Rennes, dopo un anno di lavoro. L'ex dirigente di Milan e Roma ha raggiunto una risoluzione consensuale con il club francese, portando a grosse novità nel panorama calcistico.

Si fanno trovare nuovamente impreparati tra 3... 2... 1... (salta anche Massara che sta per firmare con la Roma) #FinoAllaFine #Tudor #Juventus Vai su X

Klopp ha voluto rispondere definitivamente ai rumors che lo avevano accostato alla Roma, durante il Liverpool Fc Foundation Gala Ball: “Non andrò alla Roma e non tornerò ad allenare. Sono tutte stron****”. Che ne pensate? Vai su Facebook

Massara si presenta alla Roma: «Tornare è un orgoglio»; Juve, non solo Gasperini e Massara: ecco chi altro può andare alla Roma | ESCLUSIVO; Sky - Frederic Massara sempre più vicino alla Roma.

Massara: "I Friedkin sono determinati. Gasperini darà un'identità chiara alla Roma" - Le prime parole del nuovo ds del club giallorosso: "Non vedo l’ora di abbracciare la nuova sfida sportiva che attende tutti noi" ... Segnala gazzetta.it

Accordo chiuso e via libera Gudmundsson: Massara l’ha già venduto - Accordo chiuso e via libera Gudmundsson: il Genoa ha preso l'erede dell'islandese già accostato alla Roma. asromalive.it scrive