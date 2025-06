Maserati non è in vendita

In un mondo delle auto di lusso in costante evoluzione, le voci sulla vendita di Maserati continuano a suscitare scalpore. Tuttavia, con fermezza e rispetto, Stellantis ha ribadito che "Maserati non è in vendita", dissipando ogni dubbio e confermando l’impegno per il prestigioso marchio del Tridente. La questione rimane calda, e il futuro di Maserati si intreccia con strategie di innovazione e tradizione che solo il tempo potrà svelare.

"Con rispetto, Maserati non è in vendita": il portavoce di Stellantis, con le stesse parole già usate il 30 aprile, non ha aspettato a smentire l’ennesima indiscrezione, questa volta dell’agenzia Reuters, secondo cui tra le opzioni sul tavolo per il futuro di Stellantis ci sarebbe anche una possibie vendita del brand del Tridente. Le valutazioni sul futuro del marchio di lusso sono iniziate già prima della nomina del nuovo Ceo del gruppo Antonio Filosa (foto a destra). La sostenibilità dei 14 marchi del gruppo, tra cui Chrysler, Peugeot, Jeep e Alfa Romeo, è stata tra le priorità del presidente John Elkann durante i colloqui con i candidati per ricoprire l’incarico di Ceo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Maserati non è in vendita"

