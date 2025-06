Mascherine farlocche anche ai medici durante l’emergenza Covid | Pressioni di Arcuri per farle passare alla dogana

In un’epoca in cui la salute pubblica era sotto stress, emergono inquietanti ombre sulla gestione delle mascherine durante il Covid-19. Le recenti rivelazioni sui dispositivi farlocchi importati dalla Cina e distribuiti ai medici sollevano dubbi fondamentali sulla sicurezza e sulla responsabilità. Quanti tra i nostri eroi in corsia hanno pagato con la vita a causa di protezioni inadatte? È doveroso indagare e fare chiarezza su questi oscuri episodi, a tutela della nostra salute e dignità.

Emergono nuovi dramamtici elementi sulla gestione del Covid, in particolare sulle “mascherine farlocche” importate dalla Cina e distribuite anche ai medici in corsia. Quanti di quei camici bianchi morti durante la pandemia ( la Fnomceo ne computa 383 e a essi ha dedicato delle pagine social ) sono morti a causa della scarsa protezione per l’uso di quei dispositivi non a norma? Si tratta di uno dei tanti interrogativi che è doveroso porsi, a distanza di cinque anni. La nota di Bignami e Malan sul documento di Arcuri. «Oggi La Verità dà conto di ciò che di molto grave sta emergendo dai lavori della commissione Covid – sottolineano in una nota Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei gruppi di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato – in particolare un documento, inviato nel maggio 2020 dalla struttura commissariale di Domenico Arcuri, svela le pressioni politiche all’Agenzia delle dogane per il via libera a mascherine inidonee importate dalla Cina ferme negli hangar di Malpensa». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mascherine farlocche anche ai medici durante l’emergenza Covid: “Pressioni di Arcuri per farle passare alla dogana”

