Mascali intitolerà una via o piazza al maestro Francesco Fichera

impatto sulla comunità, della sua straordinaria dedizione e passione per l'arte e la cultura. A trent'anni dalla sua scomparsa, questa onorificenza rappresenta un tributo sincero a un maestro che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. La memoria di Francesco Fichera continuerà a vivere attraverso questa nuova via, simbolo del suo eterno insegnamento e della sua ispirazione.

A trent'anni dalla sua scomparsa nel 1995, l'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Luigi Messina, su proposta del vicesindaco Veronica Musumeci, ha deliberato l'intitolazione di una via o piazza al compianto Maestro Francesco Fichera. La decisione è un riconoscimento del suo profondo e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Mascali intitolerà una via o piazza al maestro Francesco Fichera

Mascali intitolerà una via o piazza al maestro Francesco Fichera; ERA ALLIEVO DEL BASILE, IL PADRE FU AUTORE DEL GIARDINO BELLINI DI CATANIA.

