Mary di Danimarca bellissima in pizzo rosa poi celebra la Groenlandia con l’abito tradizionale

abito tradizionale della Groenlandia, che celebra le radici culturali del suo regno. La sua capacità di passare con eleganza tra stili così diversi mette in luce il suo gusto raffinato e il suo impegno nel valorizzare le tradizioni, confermando ancora una volta perché è considerata una delle regine più glamour d’Europa.

Mary di Danimarca è una delle regine più glamour d’Europa e, in ogni sua uscita pubblica, dimostra ulteriormente il suo gusto in fatto di stile, apparendo sempre bellissima e con dei look azzeccati. Anche di recente la sovrana del paese scandinavo ha mostrato la sua bellezza unica, mentre indossava due outfit dal sapore piuttosto diverso. Il primo look di Mary di Danimarca, infatti, era caratterizzato dal pizzo rosa, il secondo, invece, era un abito tradizionale, che omaggiava la Groenlandia. Mary di Danimarca, l’abito di pizzo rosa. Già prima di salire al trono, Mary di Danimarca era uno dei volti più amati della Corona Danese ma, diventando Regina, la moglie di Federico X è ancora più presente a eventi pubblici e impegni ufficiali della Monarchia, a volte in compagnia del marito o dei figli. 🔗 Leggi su Dilei.it