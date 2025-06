Marvel rivali e il pericolo di un personaggio troppo potente nella stagione 3

con punti di vantaggio eccessivi, rischiando di compromettere il divertimento e la sfida del gioco. La questione centrale riguarda proprio come mantenere il giusto equilibrio tra potere e sfida, per garantire un’esperienza coinvolgente e avvincente per tutti gli appassionati di Marvel Rivals nella stagione 3.

Con l'arrivo della stagione 3 di Marvel Rivals, si prospettano importanti modifiche all'equilibrio tra i personaggi, con interventi di potenziamento e nerf mirati a creare una dinamica più equilibrata. Recentemente, un aggiornamento datato 19 giugno 2025 ha introdotto variazioni significative che potrebbero influenzare profondamente le performance di alcuni eroi. In questo contesto, alcune figure sembrano avvicinarsi a uno stato di forza eccessiva, suscitando preoccupazioni sulla possibile prevalenza di determinati protagonisti nel nuovo ciclo di gioco.

